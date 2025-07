Polen zieht Konsequenzen: Massenmigration führt zu neuen Kontrollen

Seit Montag stehen nun auch an Polens Grenzübergängen Polizisten und Soldaten im Einsatz - gezielt kontrolliert werden vor allem Lieferwagen, Busse und sichtbare Migranten. Polens Innenminister Tomasz Siemoniak sprach von einer „notwendigen Maßnahme“. Doch warum greift Warschau gerade jetzt durch? Vom Grenzübergang in Frankfurt an der Oder berichtet AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Polen zieht Konsequenzen: Massenmigration führt zu neuen Kontrollen Quelle: AUF1