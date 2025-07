Ina Müller: neue Folgen von „Inas Nacht“ und Doku-Portrait zum 60. Geburtstag

Nach einem erneut sehr erfolgreichen vergangenen Jahr startet die Late-Night-Show„Inas Nacht“ am 24. Juli mit zwölf neuen Folgen: exzellente Unterhaltung mit Talk, Comedy und viel, viel Musik zunächst im Ersten, dann in der ARD Mediathek. In diesem Jahr feiert die Musikerin und Moderatorin von „Inas Nacht“ dabei einen besonderen Geburtstag: Ina Müller wird 60 Jahre alt, weshalb der NDR ihr ein eigenes Portrait widmet, das am 25. Juli ab 22.20 Uhr im Ersten zu sehen ist.

In der ersten neuen „Inas Nacht“-Ausgabe am Donnerstag, 24.7.,um22.50 Uhr begrüßt Ina Müller den ehemaligen Fußballprofi und Fußball-Kommentator Christoph Kramer. Zum Gespräch hinzu kommt der Bestsellerautor und Schauspieler Joachim Meyerhoff. Musikgäste dieser Folge sind der schwedische Singer-Songwriter Chris Kläfford und die Band Blondaus Chemnitz. Vor den Kneipenfenstern sorgt wieder der Wilhelmsburger Shanty-Chor „De Tampentrekker“ für weitere musikalische Intermezzi. 14 Zuschauerinnen und Zuschauer können sich erneut mit Fragen auf Bierdeckeln in die Gespräche einmischen. In den kommenden Ausgaben von „Inas Nacht“ erwartet Ina Müller u. a. Peer Steinbrück, Oliver Kahn, Andrea Sawatzki, Karoline Herfurth, Lars Eidinger, Jessy Wellmer, Jörg Hartmann, Stefanie Stahl, Jürgen von der Lippe, Andrea Petković, Dirk Steffens, die Ehrlich Brothers, Marleen Lohse und Max Giesinger. Die Sendung „Inas Nacht“ gibt es seit 2007. In bisher 20 Staffeln mit 203 Episoden begrüßte Ina Müller 357 prominente Gesprächsgäste und circa 370 Musikgäste - von Stars wie Sting, Dua Lipa, Liam Gallagher, John Legend und Lana Del Rey bis zu absoluten Neuentdeckungen. Die Late-Night-Talkshow und Moderatorin Ina Müller wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedypreis, dem ECHO und zweifach mit dem Deutschen Fernsehpreis. „Ina Müller – laut und leise. Ein Portrait.“ heißt derFilm von Susanne Gliffe, der am 25.7. um 22.20 Uhr im Ersten folgt. Woher hat die 1965 geborene Norddeutsche, die mit Plattdeutsch als Muttersprache aufwachsen ist, das Unterhaltungs-Gen, den Star-Appeal und dieses anscheinend unerschütterliche Selbstbewusstsein? Wie war ihr Weg vom elterlichen Bauernhof über die Arbeit in einer Sylter Apotheke auf die größten Konzertbühnen Deutschlands und in die kleinste Fernseh-Kneipe mit ihrem Dauerbrenner „Inas Nacht“? All diesen Fragen geht das Portrait auf den Grund und zeigt auch die eher unbekannte stille und nachdenkliche Seite der Künstlerin. Zu Wort kommen neben Ina Müller auch Freund*innen, Weggefährt*innen und Kolleg*innen: u.a. der Musiker Johannes Oerding, die Schauspielerin Iris Berben, der Frontmann der “Toten Hosen” Campino, Modedesigner und Freund Guido Maria Kretschmer, Moderator Micky Beisenherz, Schauspielerin und Kabarettistin Gisa Flake, Sängerin Alli Neumann, Moderatorin und Freundin Bettina Tietjen und Comedy-Legende Jürgen von der Lippe. Das NDR Fernsehen zeigt am 25. Juli direkt nach der „NDR Talk Show“ um 0.00 Uhr zudem „NDR Talk Momente mit Ina Müller“. Mehr Infos zu „Inas Nacht“, u. a. eine Übersicht über alle neuen Sendetermine und Gäste, stehen im Netz unter daserste.de/inasnacht „Ina Müller – laut und leise. Ein Portrait“ ist in den Presse-Vorführräumen des Ersten und des NDR zu sehen. Quelle: NDR / Das Erste (ots)