Nachrichten AUF1 vom 10. Oktober 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Drohnen-Resolution verabschiedet: EU-Parlament beschleunigt Kriegskurs

+ Gemeinsam mit Israel: Bundeswehr probt den Drohnenkrieg

+ Ursula von der Leyen erklärte Bulgarien zur „ersten Frontlinie” gegen Russland

+ Euro-Einführung in Bulgarien: Nächstes Griechenland droht!

+ „EU zerfällt“: Orbán lehnt Euro-Einführung in Ungarn ab

+ Gericht kippt Spahn-Propaganda – Corona-Injektion war staatlicher Zwang

+ BGH-Urteil: Staat haftet für Covid-Impfschäden

+ Nach Mord an Liana K. – Landtag lehnt Untersuchungsausschuss ab

+ Offiziell: Waffenrecht in Österreich wird verschärft – Experten kritisieren

Grundrechts-Eingriff

+ „Österreicher zweitrangig“: Regierung setzt auf Arbeitskräfte aus Drittstaaten

+ Waffenstillstand in Kraft: Israel meldet Teilrückzug

+ Massiver Anstieg toter Babys seit Covid-Injektion – und er reißt nicht ab!

+ Millionen-Schaden! Antifa bekennt sich zu Brandanschlag auf Fürstin Gloria

+ Atomare Provokation? Radioaktive Simulation über Berlin wirft brisante Fragen auf

