Nachrichten AUF1 vom 10. Oktober 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.
Dies sind die Themen:
+ Drohnen-Resolution verabschiedet: EU-Parlament beschleunigt Kriegskurs
+ Gemeinsam mit Israel: Bundeswehr probt den Drohnenkrieg
+ Ursula von der Leyen erklärte Bulgarien zur „ersten Frontlinie” gegen Russland
+ Euro-Einführung in Bulgarien: Nächstes Griechenland droht!
+ „EU zerfällt“: Orbán lehnt Euro-Einführung in Ungarn ab
+ Gericht kippt Spahn-Propaganda – Corona-Injektion war staatlicher Zwang
+ BGH-Urteil: Staat haftet für Covid-Impfschäden
+ Nach Mord an Liana K. – Landtag lehnt Untersuchungsausschuss ab
+ Offiziell: Waffenrecht in Österreich wird verschärft – Experten kritisieren
Grundrechts-Eingriff
+ „Österreicher zweitrangig“: Regierung setzt auf Arbeitskräfte aus Drittstaaten
+ Waffenstillstand in Kraft: Israel meldet Teilrückzug
+ Massiver Anstieg toter Babys seit Covid-Injektion – und er reißt nicht ab!
+ Millionen-Schaden! Antifa bekennt sich zu Brandanschlag auf Fürstin Gloria
+ Atomare Provokation? Radioaktive Simulation über Berlin wirft brisante Fragen auf
Quelle: AUF1