Nachrichten AUF1 vom 15. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Hansjörg Müller im AUF1-Gespräch: „Diesen Wirtschaftskrieg hat der Westen schon verloren“

+ Klima-Schwindel: In Australien flogen Manipulationen bei Temperaturmessung auf

+ Systemparteien im Deutschen Bundestag befürworten den WHO-Pandemievertrag

+ Deutschland: CDU möchte Bundeswehr zur internationalen Söldnertruppe umbauen

+ Great Reset: Österreich nach Nordeuropa Musterschüler bei dessen Umsetzung

+ Vereinigte Staaten: Angst vor Asyl-Tsunami an der Grenze zu Mexiko

+ Die gute Nachricht: Große Geister unserer Kultur bieten Kraft und Zuversicht

Kurzmeldungen:

+ Türkei-Wahl: Erdogan muss in die Stichwahl

+ Mediziner rufen zum Widerstand gegen WHO auf

+ Gedenkfeier für Bleiburger Opfer in Kroatien

+ Salzburg: E-Scooter explodiert neben Bett

+ Klimakleber haben nur wenige Sympathien

Quelle: AUF1