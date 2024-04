Bauern-Proteste in Polen: „Wir sind Tag und Nacht im Einsatz“

Während die Bauernproteste in Deutschland offenbar weniger werden, gehen in Polen zahlreiche Landwirte weiter auf die Straße. In der vergangenen Woche besetzten einige das Agrarministerium in Warschau. Nach wie vor demonstrieren Bauern an mindestens zwei Grenzübergängen zur Ukraine. Außerdem gab es über Monate Proteste am Kontrollpunkt von Medyka, einem Ort in der Nähe von Przemyśl.

AUF1-Reporterin Claudia Jaworski hat sich dort umgesehen. Quelle: AUF1