Ex-Soldat Jens Bartl zu Corona-Einsätzen: „Wir haben jeden Befehl zu prüfen“

Der ehemalige Unteroffizier der Bundeswehr, Jens Bartl, weigerte sich, der in der Armee bestehenden Corona-Impfpflicht nachzukommen. Aus diesem Grunde beendete er im Frühjahr dieses Jahres seine Soldatenlaufbahn. Im Gespräch mit Martin Müller-Mertens bei „Berlin Mitte AUF1“ schildert er den Einsatz der Bundeswehr im zivilen Bereich wie in Impfzentren oder Pflegeheimen zur Corona-Zeit sowie den Alltag als Soldat in dieser schwierigen Epoche.

Breiten Raum nimmt dabei der in der Truppe bestehende Impfzwang ein und der von Vorgesetzten ausgeübte Druck auf die Soldaten. Quelle: AUF1