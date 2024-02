Rechtsanwalt Dr. Vosgerau: „,Potsdam‘ ist eine völlig reinrassige Zeitungsente“

Im AUF1-Gespräch klärt der Privatdozent an der Universität Köln, der Berliner Rechtsanwalt und Staatsrechtslehrer Dr. Ulrich Vosgerau, über den Stand seines juristischen Verfahrens gegen das Recherche-Netzwerk Correctiv auf. Hierbei kündigt er an, eine einstweiligen Anordnung zu verlangen. Grund hierfür seien falsche Tatsachenbehauptungen in Zusammenhang mit dem vermeintlichen Geheimtreffen in Potsdam. Vosgerau weist dabei auf die Schwierigkeiten hin, da nur unzutreffende Tatsachenbehauptungen einer juristischen Prüfung zugänglich seien, nicht jedoch Wertungen und Meinungsäußerungen.

Während er die Erfolgsaussichten in seinem Fall sehr gut einschätzt, seien diese bei den anderen klagenden Teilnehmern geringer, da Correctiv in seiner Wortwahl sehr bedacht vorgegangen sei. Anders sei es aber im arbeitsrechtlichen Streit zwischen Simone Baum und ihrem Arbeitgeber, der Stadt Köln. Quelle: AUF1