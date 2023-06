Prof. Sönnichsen: „Müssen Möglichkeit finden, Totalkontrolle durch WHO zu verhindern“

Die WHO sei keine unabhängige Organisation und auch nicht demokratisch legitimiert, sagte Prof. Andreas Sönnichsen im AUF1-Interview im Rahmen des alljährlichen Pathovacc-Kongresses. Sie arbeite auch nicht im Dienst der Gesundheit der Menschheit und sei von privaten Geldern abhängig, wie etwa der Impfinitiative GAVI oder der Gates-Stiftung. Die WHO sieht er als nicht reformierbar an. Die Machtergreifungs-Pläne der WHO müssten jedenfalls verhindert werden.

Im Gespräch mit Sabine Petzl schildert Prof. Sönnichsen aber auch seine persönlichen Corona-Erfahrungen und Enttäuschungen der letzten drei Jahre. Quelle: AUF1