Dr. Heiko Schöning: „Frau Johanna Findeisen ist keine Terroristin“

Der deutsche Arzt Dr. Heiko Schöning wagt in seinem Buch „Game over“, Täter und Taten bezüglich staatlicher Repressionsmaßnahmen aufzuzeigen. Dabei nennt er Namen und Gesichter sowie kriminelle Zusammenhänge. Er spricht auch von Anschlägen unter falscher Flagge, also Aktionen, die vom Staat initiiert wurden, um Panik zu erzeugen. Aktuell weist er in der Causa der inhaftierten Basis-Politikerin Johanna Findeisen auf Versuche des deutschen Staates hin, das Feindbild Russland mit Reichsbürgern in Verbindung zu bringen.

Quelle: AUF1