.Nachrichten AUF1 vom 07. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Wie EU und Regierung unliebsame Meinungen mundtot machen wollen

+ Wahrheit nach Regierungssprech: Nur Gegner können „Desinformation“ verbreiten

+ Brüssels Milliardenmaschine: Wie System-NGOs gemästet werden

+ Meldestellen-Wahnsinn in Thüringen: Staatliche Zensur auf Zuruf

+ Globale Kampagne gegen „Desinformation“: Brüssel und G7 unter einem Zensur-Dach

+ Mutmaßlicher Ibiza-Finanzier packt aus: So erpressbar sind Politiker

+ Blutiger Überfall in Dresden: Tunesier stechen mit Bierflaschen auf Jugendliche ein

+ Woke Berliner zur Freibad-Gewalt: Das ist ein Problem „männlich sozialisierter“ Jugendlicher

+ BRICS-Gipfel in Rio: Kampfansage an Trump

+ Musk gegen Trump: Bruch im MAGA-Lager – Neue „America Party“ angekündigt

+ Folgen der Corona-Politik: Psychopharmaka bei Jugendlichen explodieren

+ Journalistin Milena Preradovic: Desinformation der Regierung wird nicht verfolgt!

Quelle: AUF1