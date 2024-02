Laola-Feuerwehr: Darum kämpfen die Bauern auch für uns

Bereits am 15. Januar begrüßte ein Berliner Feuerwehrmann protestierende Bauern mit einer Laola-Welle vor der Feuerwache Wittenau. Eigentlich nur ein Randereignis des bundesweiten Bauernprotestes. Doch bis heute hält die Solidaritätsgeste die Politik in der Hauptstadt in Atem. Nach wie vor droht dem beteiligten Brandbekämpfer eine Bestrafung durch seine Behörde. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) scheint den Fall persönlich an sich gezogen zu haben. Vor wenigen Tagen deutete die Politikerin in einem Schreiben den 4.500 Berliner Feuerwehrleute jedoch Kompromissbereitschaft an. Rückhalt haben diese auch von dem Verein „Blaulicht“.

Sogar den Innenausschuss des Abgeordnetenhauses beschäftigte der Fall mittlerweile. AUF1 war an der Feuerwache Wittenau und sprach unter anderem mit einem der Beteiligten. Quelle: AUF1