ZDF-"frontal"-Doku über "die dunkle Seite der Leichtathletik"

In der "frontal-Dokumentation: Gold, Silber, Machtmissbrauch – die dunkle Seite der Leichtathletik" brechen Top-Athleten ihr jahrelanges Schweigen und prangern übergriffige Trainer an – zu sehen ab Dienstag, 9. September 2025, 10.00 Uhr, in Web und App des ZDF und am Dienstagabend ab 21.00 Uhr als Beitrag in der "frontal"-Ausgabe im ZDF.

Eileen Demes, Deutschlands Top-Hürdenläuferin über die 400 Meter, zittert, als sie sich zum Interview hinsetzt: Nach zehn Jahren bricht sie in der Dokumentation ihr Schweigen – darüber, dass ihr mehr als doppelt so alter Trainer ihr damals Liebesbriefe schrieb und sie unter Druck setzte. Sie war 17, er Ende 40, als er sie an seinem Geburtstag zum Essen einlud: "Da hat er mir dann gesagt, dass er mich liebt und dass er es schön fände, jeden Tag neben mir aufzuwachen."

ZDF-"frontal"-Doku über Machtmissbrauch von Trainern in der Leichtathletik

Die ZDF-"frontal-Dokumentation: Gold, Silber, Machtmissbrauch – die dunkle Seite der Leichtathletik" zeichnet nach, wie Trainer die sportliche Nähe zu ihren Athletinnen ausnutzen. Es geht um aufdringliche Liebesbekundungen, übergriffige Chat-Nachrichten, aber auch um sexuellen Missbrauch und die Frage: Verbirgt sich hinter dem Kampf um Medaillen ein System, in dem Trainer ungestraft ihre Macht missbrauchen können?

Die Autoren Christina Zühlke und Michael Haselrieder sprechen mit Spitzenathletinnen wie Eileen Demes, Deutsche Meisterin über 400-Meter-Hürden, Jessica-Bianca Wessolly, Europameisterin mit der 4x100-Meter Staffel, oder Heike Heinkel, Olympiasiegerin im Hochsprung von 1992. Sie alle fordern: Das Schweigen müsse ein Ende haben, übergriffige Trainer zur Verantwortung gezogen werden.

In Hannover treffen die Autoren ehemalige Landes- und Bundeskader-Athletinnen, die schwere Vorwürfe erheben. In Chat-Nachrichten schrieb der Trainer einer 16-Jährigen: "Mich interessiert, wie du beim Sex abgehst." Eine weitere damals 16-jährige Athletin berichtet von sexuellen Übergriffen: "Er wollte, dass ich mich ausziehe. Und daraufhin hat er sich ausgezogen. Und hat mich dann angefasst."

In Mannheim ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Trainer, der "einer jungen Frau im Rahmen von Massagen unvermittelt in die Unterhose gegriffen und sie im Intimbereich berührt" haben soll. Die Anklage ist erhoben. In Berlin wurde ein Trainer wegen sexuellen Missbrauches von Schutzbefohlenen verurteilt. Eine der betroffenen Athletinnen redet offen mit "frontal": "Er hat zwei Jahre auf Bewährung und wir haben damit unser Leben lang irgendwie zu kämpfen."

Hürdenläuferin Eileen Dems sagt, für sie sei es eine Befreiung gewesen, endlich offen über die Übergriffe zu reden. Beim Internationalen Leichtathletik-Wettbewerb ISTAF in Berlin lief sie in diesem Sommer persönliche Bestzeit. Und bei den Deutschen Meisterschaften eine Woche später im Rahmen der "Finals 2025" in Dresden verteidigte sie ihren Titel mit deutschem Meisterschaftsrekord. Nun will sie bei der Leichtathletik-WM in Tokio vorne mitlaufen.

Quelle: ZDF (ots)