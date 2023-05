Herkunft der Täter verschwiegen!“ - Vergewaltigungs-Hochburg NRW!

Vom Polit- und Medienkartell wird so getan, als ob die ungebremste Masseneinwanderung keinerlei Probleme mit sich brächte. Man brauche schließlich ja angeblich so viele Fachkräfte. Weitgehend unter dem Deckel der politischen Verschwiegenheit gehalten werden dabei die negativen Folgen der Asylflut – insbesondere im Bereich der Kriminalität. Vor allem die Gewalt gegen Frauen nimmt immer dramatischere Ausmaße an.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1