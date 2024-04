Nachrichten AUF1 vom 15. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nach Großangriff: Israel will keine sofortige Vergeltung gegen Iran

+ Berliner Kommentar: Der Preis der Weltherrschaft steigt

+ Krieg in Gaza: Angebot zur gegenseitigen Freilassung von Geiseln

+ Früherer Linken-Politiker Dehm zu Iran und Israel: Netanjahu wollte USA in Krieg hineinziehen

+ Europäische Politiker fordern weitere Sanktionen gegen den Iran

+ Stefan Schubert: „Libanesische Familienclans beherrschen die schwere Organisierte Kriminalität“

+ Macrons Härte gegen Putin: Frankreich ist größter Einkäufer russischen LNG-Gases

+ Palästina-Kongress: Einreiseverbot für Varoufakis

+ Wahlsonntag in Innsbruck: Grüne Gewinner und schwarze Verlierer

+ Internationales Netzwerk? Deutsche und Schweizer Terrorzellen von Jugendlichen standen in Verbindung

+ Japan: Massive Proteste gegen WHO und Gen-Injektionen

Quelle: AUF1