Nachrichten AUF1 vom 12. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Taurus-Eskalation? Nun will Merz Waffenlieferungen geheim halten!

+ AfD-Landtagsfraktionen klagen gegen Geheimdienst-Überwachung

+ AfD-Verbot-Demos – doch geringe Teilnehmerzahl

+ Adresse von Youtuber veröffentlicht: Muss Jan Böhmermann jetzt in den Knast?

+ Die Lügen der Presse sind ihr eigener Untergang!

+ Buyx und Lauterbach werden Corona nicht aufarbeiten!

+ Bevölkerungsreduktion? Covid-Spritzen zerstören Eizellen – dauerhaft!

+ Sparen nur bei den Bürgern? Nun kommen massive Kürzungen für Pensionisten und Kinder!

+ Causa Pilnacek: Nun wird doch wegen Mords an mächtigem Justizbeamten ermittelt

