Internationales Treffen in Hof: Gemeinsamer Kampf um Europas Zukunft

Auf Einladung von Markus Buchheit (AfD) fand am Samstag in Hof das dritte Europäische Kommunalpolitische Forum statt. Und „europäisch“ meinte natürlich nicht nur die Brüsseler Globalisten-Union. So kamen Vertreter aus Österreich, der Slowakei, Bosnien-Herzegowina und Serbien. Man ist sich einig, dass es eine europaweite Allianz der Patrioten braucht.

