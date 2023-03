Europäische Union: „Klima-Richtlinie“ könnte Millionen Immobilien wertlos machen!

„Fit für 55“ ist der irreführende Titel der EU-Klima-Richtlinie, um die Europäische Union bis 2050 „klimaneutral“ zu machen. Die einzelnen Mitgliedsstaaten sollen diese möglichst zeitnah in nationales Recht ummünzen. Was vom Politik- und Medienkartell verschwiegen wird: Damit droht allein in Deutschland Eigentümern von rund 3 Millionen Häusern bis spätestens 2033 die faktische Enteignung!

