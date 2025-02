Neue Regierung in Österreich: Weichen für "Great Reset brutal" sind gestellt

Es dürfte fix sein: Die Wahlverlierer ÖVP, SPÖ und NEOS verbünden sich in Österreich zu einer "Austro-Ampel". Heute Vormittag wurde das Regierungsprogramm vorgestellt - und das hat es in sich: keine Migrationswende, dafür noch mehr Zensur und Repression. Doch warum es bei dieser Koalition längst nicht nur um Inhalte geht, erläutert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Wien.

Quelle: AUF1