Nachrichten AUF1 vom 14. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Ukraine-Krieg: Für die USA ein Bombengeschäft – und kein „Akt der Humanität“

+ USA: Erinnerungen an Finanzkrise 2008 – steht ein Turbo-Finanz-Crash bevor?

+ „Petzl bricht auf“: SPD unterstützte pädophile Experimente in den 1970er-Jahren

+ Ungarn: Orbán warnt vor einem Weltkrieg – der Westen brenne im Kriegsfieber

+ Deutschland: Faeser will Hamburger Amoklauf für De-facto-Waffenverbot nutzen

+ Georg Prchlik im AUF1-Gespräch: „Der ORF darf nicht wie ein Grundschullehrer auftreten“

+ Lauterbachs Fall: Inszenierung im Zusammenhang mit Einführung von WHO-Weltdiktatur?

+ Die gute Nachricht: „Wir sind stark gemeinsam!“ Mut machendes Lied der Band JOWA

Kurzmeldungen:

+ Syrer ohne Führerschein verursacht tödlichen Unfall

+ Gender-Wahn: Nur 0,0037 Prozent der Berliner sind „divers“

+ USA: Veganer Burger-King wieder geschlossen

+ Deindustrialisierung: Größte Aluminiumhütte Deutschlands sperrt zu

+ Netflix macht 15 Prozent des gesamten Internet-Verkehrs aus

Quelle: AUF1