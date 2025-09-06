Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Österreich: „Die Bevölkerung wird systematisch enteignet und entrechtet“

Österreich: „Die Bevölkerung wird systematisch enteignet und entrechtet“

Freigeschaltet am 06.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

In Österreich zeigt sich exemplarisch die Zielrichtung der globalistischen Politik: Während man bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Krise weitestgehend untätig bleibt, wird die Gängelung der eigenen Bevölkerung unerbittlich vorangetrieben – etwa durch die geplante Verschärfung des Waffenrechts. AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer ordnet diesen Kontrast in seinem aktuellen Kommentar aus Wien ein.

Österreich: „Die Bevölkerung wird systematisch enteignet und entrechtet“

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zahlte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige