Österreich: „Die Bevölkerung wird systematisch enteignet und entrechtet“

In Österreich zeigt sich exemplarisch die Zielrichtung der globalistischen Politik: Während man bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Krise weitestgehend untätig bleibt, wird die Gängelung der eigenen Bevölkerung unerbittlich vorangetrieben – etwa durch die geplante Verschärfung des Waffenrechts. AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer ordnet diesen Kontrast in seinem aktuellen Kommentar aus Wien ein.

Österreich: „Die Bevölkerung wird systematisch enteignet und entrechtet“ Quelle: AUF1