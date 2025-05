Nachrichten AUF1 vom 28. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Geheimbesuch in Berlin: Selenskyj trifft Merz

+ PR-Termin in Berlin: Was Merz und Selenskyj wirklich vereinbarten

+ Razzia vor Selenskyj-Besuch – Justiz macht Hilfslieferungen zum Verbrechen

+ Berliner stinksauer: Merz und Pistorius sind riesige A…

+ Elsa AUF1: Vorbereitung auf Krieg, Blackout und Pandemie – was jetzt jeder tun kann

+ Schweiz auf Kriegskurs? Neutralitätsinitiative vor dem Aus

+ Risse in der Front der Ignoranz? Erste Landesministerin spricht mit Impfgeschädigten

+ US-Kardiologe sicher: Covid-Spritze für Großteil der Impftoten verantwortlich

+ Massive Zunahme von Turbokrebs bei Kindern!

+ Deutschlands einziger AfD-Landkreis macht ernst: Null Euro für abgelehnte Asylbewerber

+ Turbokrebs! Aggressiv wachsende Tumoren – wie es sie noch nie gab

Quelle: AUF1