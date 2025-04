Unterschriftendiebstahl bei Referendum: „So etwas gab es in der Schweiz noch nie“

Bei der Unterschriftensammlung gegen die E-ID in der Schweiz stehen schwere Vorwürfe im Raum. Rund 3000 Unterschriften für ein Volksreferendum sollen in der Endphase der Sammlungsfrist in einer Zürcher Postfiliale verschwunden sein. Als deren Initiator Nicolas Rimoldi die Sendung am vergangenen Samstag abholen wollte, waren jedoch keine Umschläge auffindbar, obwohl ihm eine Abholbestätigung zugesendet worden war. Die Stadtpolizei Zürich ermittelt derzeit gegen die zuständige Postfiliale. Die Schweizer Post selbst leitet ebenfalls eine interne Untersuchung ein.

In diesem Interview spricht AUF1-Moderator Bernhard Riegler mit Initiator Nicolas Rimoldi über die aktuellen Erkenntnisse und welche Konsequenzen durch eine Einführung der E-ID in der Schweiz drohen könnten. Quelle: AUF1