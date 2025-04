Transplantationsarzt und Betroffene packen aus: Die Wahrheit über Organspenden Teil 2

Er hat das System von innen erlebt. Er nennt es Ausschlachtung von Lebenden. Der Arzt Dr. Paul Brandenburg arbeitete jahrelang als Transplantationsmediziner. Im Interview mit Elsa Mittmannsgruber spricht er darüber, was hinter den verschlossenen Krankenhaustüren wirklich passiert. Etwas, das Renate Greinert nur erahnen kann. Sie gab ihren 15-jährigen Sohn zur Organspende frei. Eine folgenschwere Entscheidung, die sie ihr Leben lang bereute. Auch sie erzählt von ihren schrecklichen Erfahrungen bei Elsa AUF1. Die Interviews mit Dr. Paul Brandenburg und Renate Greinert schließen an das Gespräch mit DI Andreas Kirchmair an.

Mit ihm wurden die ethischen Aspekte und die verschiedenen Organspende-Modelle in europäischen Ländern besprochen. Das Interview finden Sie hier: https://auf1.tv/elsa-auf1/mord-am-operationstisch-die-schockierende-wahrheit-ueber-die-organspende-teil-1 Die Betroffene Renate Greinert engagiert sich seit dem Tod ihres Sohnes im Sinne der Aufklärung zur Organspende. Sie gründete zu diesem Zwecke auch den Verein „KAO – Kritische Aufklärung über Organtransplantation e.V.“. Den Verein finden Sie hier: initiative-kao.de Quelle: AUF1