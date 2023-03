Nachrichten AUF1 vom 29. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Dr. Alexander Christ im AUF1-Gespräch zur Causa Ballweg: „Aus unserer Sicht ist es eine Räubergeschichte“

+ Blaupause China: Wann kommt der totale Überwachungsstaat auch bei uns?

+ „Stefan Magnet AUF1“ – der Islam als einzige Alternative zur westlichen Dekadenz?

+ Lars Winkelsdorf: „Wir haben etwa 30 bis 40 Millionen illegale Waffen in Deutschland“

+ Österreich: FPÖ fordert 250 Millionen Euro für Corona-Entschädigungsfonds

+ Klimaschwindel: In jedem Land steigt die Erderwärmung doppelt so schnell wie im Rest der Welt

+ USA: Radikalisierung der Trans-Bewegung – Systemmedien verschweigen Hintergründe von Nashville-Amoklauf

+ Buch der Woche: „Die moderne Musikverschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ von Nikolas Pravda

Kurzmeldungen:

+ Selenski im Parlament: FPÖ-Chef Kickl beharrt auf Österreichs Neutralität

+ „Kulturell unsensibel“: Afro-Perücken bei Abba-Show verboten

+ Club of Rome-nahe Earth4All-Initiative will Bevölkerungswachstum stoppen

+ Deutsche Bundesregierung will Bürger weiter mit grüner Irsinns-Politik quälen

+ Sportlerinnen wollen nicht gegen Transfrauen antreten

Quelle: AUF1