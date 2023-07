Trans-Propaganda: Warum stellen die Globalisten die Geschlechter in Frage?

Zu den vielen Segnungen der schönen, neuen Welt, wie sie den Globalisten vorschwebt, gehört das LGBTQ-Umerziehungsprogramm, das primär auf die Zerstörung der Familie und natürlicher geschlechtsspezifischer Rollenbilder abzielt. In jüngster Zeit konzentriert man sich mit der Propagierung von Transsexualität auf die Auflösung der Geschlechter an sich – auch bei Kindern und Jugendlichen. All das gehört letztlich zur Transhumanismus-Agenda der Globalisten, die bei den meisten Menschen jedoch auf wenig Gegenliebe stößt, wie Isabelle Janotka gestern berichtete.

