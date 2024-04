Demo-Organisator Hummitzsch: „Wir fordern einen Corona-Untersuchungsausschuss“

Das Mitglied der Ärzte für Aufklärung, Karl Hummitzsch, organisiert in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Demonstrationen gegen die Versäumnisse der Herrschenden in der Corona-Zeit. Dabei nimmt er nicht nur das Robert-Koch-Institut und die WHO ins Visier, sondern vor allem die regierenden Politiker.

Er fordert von ihnen schonungslose Aufklärung. Als neue große weltweite Gefahr sieht Hummitzsch eine Konfrontation zwischen den USA und China in Bezug auf ein Biowaffen-Abkommen. Quelle: AUF1