So dreist ist er vor Gericht – Sundermeyer träumt von Rundfunkbehörde

Mit Kritik können Vertreter der zwangsgebührenfinanzierten Rundfunkanstalten offenbar nur schwer umgehen. Diesen Eindruck konnte man jedenfalls bei einem Prozess in der vergangenen Woche in Berlin bekommen. Olaf Sundermeyer, der in der ARD gerne als Experte für Rechtsextremismus auftritt, hatte den Aktivisten Bernd Pachal geklagt.

Doch eigentlich wirkte das Verfahren eher wie: der Staat gegen die Opposition. Quelle: AUF1