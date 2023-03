Frühsexualisierung: „Wenn kindliche Scham gebrochen wird, ist das Kindesmissbrauch“

In dieser Folge spreche ich, Sabine Petzl, mit Leni Kesselstatt über Sexualerziehung an Grundschulen und die besorgniserregende Tendenz, dieses wichtige und sensible Thema immer mehr an externe, teilweise unseriöse Vereine auszulagern. Die neue Gender- Ideologie und die damit einhergehende, zunehmende Verwirrung von Kindern und Jugendlichen nimmt absurde Ausmaße an und verbreitet sich rasant um den ganzen Erdball. Leni und ihr Mann Franz Kesselstatt sind mit ihrer Initiative „Familienallianz“ seit Jahren unermüdlich im Einsatz, um Familien und Pädagogen darin zu bestärken, diesen so bedeutenden Moment im Leben eines Kindes nicht an fremde Personen zu „verschenken“.

