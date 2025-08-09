Drei Opernheldinnen aus der MET: "Aida", "Tosca" & "Grounded" ab 23. August auf arte.tv und ARTE

In Partnerschaft mit der New Yorker Metropolitan Opera zeigt ARTE drei herausragende Inszenierungen: Verdis "Aida", Puccinis "Tosca" und "Grounded" der New Yorker Komponistin Jeanine Tesorie.

Giuseppe Verdi: Aida

Neuinszenierung aus der Metropolitan Opera New York

Oper von Giuseppe Verdi, USA 2025, 155 Min., Erstausstrahlung

Inszenierung: Michael Mayer, Musikalische Leitung: Yannick Nézet-Séguin, Mit: Angel Blue (Aida), Piotr Beczala (Radamès) und Judit Kutasi (Amneris) u.a.

Online ab 23. August auf arte.tv/ Am Samstag, 23. August um 21.45 auf ARTE

Die Neuinszenierung der Metropolitan Opera des Stücks "Aida" (1871) von Komponist Giuseppe Verdi wartet mit einer Starbesetzung auf: Die international gefeierte Sopranistin Angel Blue gibt ihr Rollendebüt als äthiopische Prinzessin - zerrissen zwischen verbotener Liebe und Pflichtgefühl. Startenor Piotr Beczala brilliert in der Rolle des Feldherrn Radamès. Der Kanadier Yannick Nézet-Séguin steht am Dirigentenpult dieser märchenhaften Neuinszenierung von Michael Mayer.Das spektakuläre Bühnenbild von Christine Jones entführt mit atemberaubenden Projektionen und Animationen direkt in die Welt der monumentalen Pyramiden und vergoldeten Grabkammern des alten Ägypten.

Giacomo Puccini: Tosca

Aus der Metropolitan Opera New York

Oper von Giacomo Puccini, USA 2025, 124 Min., Erstausstrahlung

Inszenierung: David McVicar, Musikalische Leitung: Yannick Nézet-Séguin, Mit: Lise Davidsen (Floria Tosca), Freddie De Tommaso (Mario Cavaradossi), Patrick Carfizzi (Sacristan) und Quinn Kelsey (Scarpia) u.a.

Online ab 23. August auf arte.tv/ Am Sonntag, 24. August um 22.25 auf ARTE

Anlässlich des Todes des großen Verismo-Meisters Giacomo Puccini, der 2024 100 Jahre alt geworden wäre, beschloss die MET eine Wiederaufnahme des berühmten Opernthrillers "Tosca". Lise Davidsen debütierte in der Titelpartie dieser Inszenierung. Mit Freddie De Tommaso als Liebhaber Cavaradossi an ihrer Seite fesselt sie das Publikum in New York mit Gänsehautmomenten - ein neues Traumpaar der Opernwelt war geboren. In der opulenten und historiengetreuen Arbeit des schottischen Regisseurs David McVicar erleben die Zuschauer die Puccini-Oper emotionsgeladen und an detailgetreu nachgebildeten Originalschauplätzen.

Jeanine Tesori: Grounded

Eine Premiere aus der Metropolitan Opera

Oper von Jeanine Tesori, USA 2024, 118 Min., Erstausstrahlung

Inszenierung: Michael Mayer, Musikalische Leitung: Yannick Nézet-Séguin, Mit: Emily D'Angelo (Jess), Ben Bliss (Eric), Greer Grimsley (Commandant), Kyle Miller (Sensor) u.a.

Online ab 23. August auf arte.tv/ Am Sonntag, 31. August auf arte.tv und um 00.10 auf ARTE

Mit "Grounded" bringt die Metropolitan Opera aktuelle Konflikte aus weiblicher Sicht auf die Bühne. Die Opernpremiere inszeniert Michael Mayer mit Hightech-Bildern. Die preisgekrönte Komponistin Jeanine Tesori verleiht der Musik mit ihrer genreübergreifenden Komposition einen expressiven Charakter. In der Hauptrolle der Pilotin Jess beeindruckt die Mezzosopranistin Emily D'Angelo. Zwischen moralischer Kriegsreflexion und zerrissener Soldatenseele bewegt sich die Story um die Kampfpilotin Jess, die sich mit den unvereinbaren Welten zwischen Militär und Mutterrolle konfrontiert sieht.

Quelle: ARTE G.E.I.E. (ots)