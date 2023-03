Schwerin: Friedensaktivisten wollen sich nicht spalten lassen und lehnen Lügenpresse ab

Die einseitige und manipulative Berichterstattung der Systemmedien ist jetzt bei der Friedensbewegung Gesprächsthema: So etwa am Samstag in Schwerin: In der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern waren die Montagsdemonstrationen eingeschlafen. Doch jetzt wagten die Initiatoren aus Schwerin und dem benachbarten Landkreis Nordwest-Mecklenburg einen neuen Anfang. Martin Müller-Mertens war AUF1 mit dabei.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1