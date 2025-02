Wahlprogramm: Grüne fordern totale Migration!

Nachdem wir in den vergangenen Wochen das Wählertäuschungsprogramm der CDU analysiert und die dystopischen Pläne von SPD-Faeser enthüllt haben, begutachten wir nun das Wahlprogramm der Grünen in punkto Migration und Innere Sicherheit. Allein 2024 strömten 120.000 Personen über den Ablenkungsbegriff „Familiennachzug“ nach Deutschland. Mehrheitlich stammen diese Einwanderer aus Syrien, Türkei, Indien, Kosovo und Iran. In nur fünf Jahren wandern dadurch beinahe 550.000 Ausländer über das Visa-System des Auswärtigen Amtes nach Deutschland ein. Diese zusätzlichen Hunderttausende werden in der Asyl-Statistik der Bundesregierung NICHT mitgezählt.

Die Bevölkerung wird so durch eine vorsätzliche Statistikmanipulation über das wahre Ausmaß der Masseneinwanderung getäuscht. Und trotz der Mordtaten von Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen und Mannheim ist bei den grünen Ideologen kein Umdenken zu erkennen. Das genau Gegenteil ist der Fall. Sie fordern noch mehr Migration und setzen auf freiwillige Ausreisen statt Abschiebungen. Die genauen Hintergründe und die Folgen für Deutschland erfahren sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung AUF1. Mehr Hintergründe zu diesem Themenkomplex erfahren Sie in seinem aktuellen Buch: „Der geheime Krieg gegen Deutschland“: https://www.auf1.shop/products/der-geheime-krieg-gegen-deutschland Quelle: AUF1