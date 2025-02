Nachrichten AUF1 vom 20. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Magnet über Merz-Migrationswende: „Offensichtlichster Wahlbetrug aller Zeiten“

+ Reaktionen auf Trumps Impf-Verbot: Auch in Europa sollten Covid-Injektionen gestoppt werden!

+ Europäische Kommission warnt selbst vor Nebenwirkungen der neuen selbstverstärkenden mRNA-Injektion!

+ Keine Familie ist vor Kindesentzug sicher!

+ Brief an EU-Kommission: Grünen-Chef Kogler fordert Zensur und Überwachung

+ Anwalt Tomanek spricht Klartext: „Messenger-Überwachung nicht zielführend“

+ Berliner Verfassungsschutz schafft neue Arbeitsstellen für Zensur

+ Thorsten Pattberg zu deutscher Kriegstreiberei: Habeck und Baerbock gelten in China als rechtsextrem!

+ Anschlag von Magdeburg: Faeser-Ministerium verschweigt wichtige Details zum Täter

+ Nach Islam-Terror in München: Ramadan-Beleuchtung statt Faschingsumzug

+ Nach ersten Friedensgesprächen: Schlagabtausch zwischen Trump und Selenski

Quelle: AUF1