Nachrichten AUF1 vom 31. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ AUF1 wird 2: Ein Meilenstein der Medien-Revolution für eine freie Welt

+ AUF1 feiert den zweiten Geburtstag: Freie Medien für eine freie Welt

+ Stefan Magnet zum zweiten Geburtstag des „Alternativen und unabhängigen Fernsehens“

+ Kornelia Kirchwegers Resümee zur 76. Weltgesundheitsversammlung in Genf

+ Prof. Sucharit Bhakdi gratuliert zum zweiten Geburtstag von AUF1: „Echter freier Journalismus“

+ Deutschland: Transwahn schon in Bronzezeit? Göttinger Forscher behaupten non-binäre Skelettfunde

+ Cyberkrieg und Datenklau: Gewöhnliche Verbrecher oder Akteure in staatlichem Auftrag?

+ Buch der Woche: „World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund“ von Ernst Wolff

Kurzmeldungen:

+ Vier-Sterne-Unterkunft für illegale Einwanderer

+ Transgender-Anschlag auf deutschen Justizminister

+ Klimaschützer Leonardo di Caprio macht Urlaub auf Superyacht

+ Müssen Milliarden Bierflaschen eingeschmolzen werden?

+ Nur noch Juristen mit politisch einwandfreier Gesinnung

Quelle: AUF1