Bundeswehr zerstört: Hunderte Milliarden drohen nutzlos zu versickern!

Schulden sind die neue Religion der Eliten. 500 Milliarden in Berlin, 800 Milliarden in Brüssel. Die Börsenkurse der Rüstungskonzerne explodieren in Frankfurt wie in Berlin, doch kann man sich eine neue Wehrhaftigkeit erkaufen? Beim Profi-Fußball heißt es vollkommen zu Recht „Geld schießt keine Tore“! Und das ist das Problem, die Wehrhaftigkeit und die Bundeswehr wurden genau von diesen Politikdarstellern systematisch zerstört, die nun am lautesten das Kriegsgeschrei anstimmen. Wie ist der wirkliche Zustand der Bundeswehr? Wie behindern und blamieren Bürokratie und Vorschriften die Soldaten im Einsatz? Alle Hintergründe erfahren sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung AUF1.

Mehr Hintergründe zu diesem Themenkomplex erfahren Sie in seinem aktuellen Buch: „Der geheime Krieg gegen Deutschland“: https://www.auf1.shop/products/der-geheime-krieg-gegen-deutschland Quelle: AUF1