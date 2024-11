Online-Kongress: Wie können wir das Herz gesund halten – und heilen?

Jährlich sterben in Deutschland 360.000 Menschen an Herz-Kreislauferkrankungen – der Todesursache Nummer eins. Daher veranstaltet Naturheilkundler und Osteopath Christof Plothe vom 1. bis 10. November den „Gesundes Herz Kongress“ – der kostenfrei im Internet verfolgt werden kann. Was erwartet die Zuseher dabei?

Quelle: AUF1