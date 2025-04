Dr. Reuther: Geschichtslügen, Bevölkerungsreduktion und Eroberung durch fremde Mächte

Wurden die Indianer und andere Ureinwohner tatsächlich von „Epidemien“ oder importierten Krankheiten, wie den Pocken, ausgerottet? Oder sollen die Erzählungen über diese Krankheiten die blutige Ausrottung und gezielte Bevölkerungsreduktion vertuschen? Der Bestsellerautor Dr. Gerd Reuther sieht im Gespräch mit Stefan Magnet historische Parallelen zu der aktuellen Situation in Europa. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Diesmal sind die Europäer selbst Opfer fremder Invasoren. Wieder stecken mächtige Eliten dahinter, die ihre Pläne möglichst lange vor der Bevölkerung geheim halten möchten. Denn einen Eroberungsversuch kann man nur abwehren, wenn man ihn als solchen erkennt, so der Autor und Mediziner.

Gehören auch heute wieder angebliche Krankheiten dazu, um einen Massenmord vorzutäuschen? Sind wir die neuen Indianer? Dr. Gerd Reuther beschreibt, wie effektiv Bevölkerungsreduktion ohne großes Aufsehen funktionieren kann. Und wie man nachträglich die Geschichte umschreiben kann. Die kolonialen Eroberungen vor einigen Jahrhunderten, werden vielfach als „Entdeckungen“ oder als „Entwicklungshilfe“ verharmlost. Fakt ist: Einer genauen Überprüfung hält die offizielle Geschichtsschreibung nicht stand.

Und genau eine solche Überprüfung haben Gerd Reuther und seine Frau Renate Reuther in ihrem neuen Buch unternommen: „Die Eroberung der Alten und Neuen Welt"

Quelle: AUF1