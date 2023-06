Nachrichten AUF1 vom 14. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Medien-Revolution: Sensation – AUF1 kommt ins „echte“ Fernsehen!

+ Deutschland: Heizungs-Horror – Ampel einigt sich auf fadenscheinigen „Kompromiss“

+ Prof. Andreas Sönnichsen im AUF1-Gespräch: „In Jahrzehnten ist es nie gelungen, einen sicheren mRNA-Impfstoff herzustellen“

+ „Berliner Kommentar AUF1“: „Stimmung in der 'zwangsverbunteten' Republik dreht!“

+ Österreich: Polit- und Medienkartell radikalisiert sich bei LGBTQ-Agenda

+ Buch der Woche: „Die Angst- und Lügenpandemie“ von Prof. Dr. Andreas Sönnichsen

Kurzmeldungen:

+ FPÖ will Kommunismus in Österreich verhindern

+ Bargeldobergrenze soll auf 7.000 Euro sinken

+ Proteste gegen Drag-Queen-Lesung in München

+ 280 Milliarden Dollar Corona-Hilfen abgezockt

+ Leichen-Transport per Lasten-Fahrrad

Quelle: AUF1