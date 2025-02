Prof. Dr. Dr. Schubert: „Von Beginn an schauen, dass der Mensch gesund bleibt“

Das sei der Ansatz, den man in einer besseren Medizin von morgen verfolgen müsste, sagte der Arzt und Psychologe Prof. Dr. Dr. Christian Schubert beim ersten Alternativ-WEF in Prag. Die Corona-Krise habe ihn desillusioniert und er habe erkannt, dass er jahrzentelang durch die Mainstram-Medien in die Irre geführt wurde. Man müsse den Menschen ganzheitlich behandeln und die Psychologie in die Medizin integrieren. Das solle bereits in der Ausbildung der Ärzte stärker berücksichtigt werden, so Prof. Schubert.

