"Die Lidl-Story": ZDF zeigt neue Folgen von "Deutschlands große Clans"

Mit "Deutschlands große Clans - Die Lidl-Story" starten am Dienstag, 25. September 2018, 20.15 Uhr, neue Folgen der erfolgreichen ZDFzeit-Doku-Reihe über große deutsche Familienunternehmen. Jeder zweite Deutsche kauft heute bei Lidl, doch der Herrscher über das Discounter-Imperium gilt als Phantom.

"Einfach ist es noch nie gewesen, die Geschichte der großen deutschen Familienunternehmen zu erzählen", sagt Stefan Brauburger, Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte. Vor allem bei der Lidl-Story seien die Hürden diesmal aber besonders hoch gewesen.

Der Mann hinter Lidl, Dieter Schwarz, mit einem Vermögen von rund 39 Milliarden Euro der derzeit reichste Deutsche, ist öffentlich so gut wie unsichtbar. Nur zwei Fotografien von ihm sind bekannt, Gespräche mit Journalisten lehnt er strikt ab. Den Autoren Annebeth Jacobsen und Frank Diederichs ist es dennoch gelungen, mehr Licht ins Dunkel der Firmen- und Familiengeschichte zu bringen.

Bei ihren Recherchen stießen die Autoren auf Chroniken, die bislang unbekannte Kapitel in der Geschichte des geheimnisvollen Clans aufschlagen. So können sie im Film mit etlichen Gerüchten über Dieter Schwarz aufräumen und Fakten präsentieren. Darunter die Tatsache, dass Dieter Schwarz nicht der Gründer von Lidl ist, wie häufig kolportiert wird. Bereits sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater waren Kaufleute und legten das Fundament für das Firmenimperium. Der Film blickt zurück auf die Anfangszeit in den 1930er Jahren und beschreibt erstmals die Entwicklung von der "Südfrüchte Großhandlung" in Heilbronn zum weltweit operierenden Konzern mit über 400.000 Mitarbeitern.

Die ZDFzeit-Doku-Reihe "Deutschlands große Clans" beschäftigt sich 2018 noch mit den Dasslers in der "Adidas-Story" (2. Oktober) und mit den Bahlsens in der "Bahlsen-Story" (9. Oktober).

Quelle: ZDF (ots)