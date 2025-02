Berliner Kommentar: „Aufstand der Anständigen“ – System lässt aufmarschieren

Zwei Tage nach der Abstimmung über das Zustrombegrenzungsgesetz demonstrierten in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen gegen die CDU. Nach Angaben regierungsnaher Medien gab es allein in Berlin etwa 160.000 Teilnehmer. Die Veranstalter – vor allem der Deutsche Gewerkschaftsbund, „Fridays for Future“ und die Organisation Campact – nennen höhere Zahlen. Bereits in den Tagen zuvor hatte es massive Drohungen und Angriffe auf Büros der Christdemokraten gegeben. Doch weshalb gerät die Partei von Friedrich Merz derzeit wirklich ins Fadenkreuz der selbsternannten Zivilgesellschaft? – Ein Berliner Kommentar von Martin Müller-Mertens.

Propaganda – genutzt von Politik und Medien bis heute.