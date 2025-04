Nachrichten AUF1 vom 25. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Skandal-Urteil: Fast vier Jahre Haft für Corona-Aufklärer Reiner Fuellmich!

+ Mega-Schulden für Krieg: Stolpert Deutschland über EU-Regel – die es selbst verschärft

+ 80 Jahre später: Ein Frontsoldat warnt vor dem nächsten Krieg

+ Autismus-Explosion nach Impfung – So viele Kinder sind betroffen

+ Mit diesen Lügen wurden Kinder in die Covid-Spritze getrieben

+ Justizhammer in Rumänien: Kehrt Georgescu nach Wahlannullierung zurück?

+ Nächste Eskalation: Kommt es nun zum Krieg zwischen den Atommächten Indien und

Pakistan?

+ Migranten-Schläger: Eine Stadt hat Angst vor diesen Baerbock-Gästen

+ Oliver Hilburger im AUF1-Interview: „Globalisierung hat die Menschen ärmer gemacht“

Quelle: AUF1