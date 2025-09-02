Bundeswehrveteran Eric Giesel: Darum kämpfe ich jetzt gegen den Krieg

Lange war Eric Giesel Soldat bei der Bundeswehr. Mittlerweile ist er bei der Friedensbewegung in Rostock. Zugleich ist er Abgeordneter des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ im Stadtparlament, der Bürgerschaft. Während seiner Laufbahn bei der Armee hatte er sich vom Berufs- zum Zeitsoldaten zurückstufen lassen, um vorzeitig ausscheiden zu können – wegen Gewissenskonflikten. Was genau der Grund dafür war, schildert er im Interview mit AUF1.

