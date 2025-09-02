Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Bundeswehrveteran Eric Giesel: Darum kämpfe ich jetzt gegen den Krieg

Bundeswehrveteran Eric Giesel: Darum kämpfe ich jetzt gegen den Krieg

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Eric Giesel (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Eric Giesel (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Lange war Eric Giesel Soldat bei der Bundeswehr. Mittlerweile ist er bei der Friedensbewegung in Rostock. Zugleich ist er Abgeordneter des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ im Stadtparlament, der Bürgerschaft. Während seiner Laufbahn bei der Armee hatte er sich vom Berufs- zum Zeitsoldaten zurückstufen lassen, um vorzeitig ausscheiden zu können – wegen Gewissenskonflikten. Was genau der Grund dafür war, schildert er im Interview mit AUF1.

Bundeswehrveteran Eric Giesel: Darum kämpfe ich jetzt gegen den Krieg

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ferne in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige