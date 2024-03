Polens Außenminister: NATO-Staaten bereits mit Soldaten in Ukraine

Soldaten aus NATO-Ländern sollen sich bereits in der Ukraine befinden. Das sagte Polens Außenminister Radosław Sikorski auf einer Tagung an der Universität Warschau. Bereits in der Vorwoche hatte Polens Ministerpräsident Donald Tusk offen über einen künftigen Krieg in Europa gesprochen. Der Regierungschef erklärte: „Die Zeit des Friedens ist vorbei, jetzt gibt es Vorkriegszeiten.“

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter