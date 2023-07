Markus Bönig zu Rundfunk-Zwangsgebühren: „Jeder Cent ist einer zu viel“

In Zeiten immer plumperer Propaganda in öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten wenden sich immer mehr Bürger von den staatsnahen Sendern ab. Ungeachtet dessen muss dennoch jeder die staatlichen Rundfunk-Zwangsgebühren entrichten. Während in Deutschland schon seit 10 Jahren diese Pflicht unabhängig vom Besitz eines Rundfunk-Empfangsgeräts für jeden besteht, zog Österreich jetzt Anfang Juli nach. Der Demokratie-Aktivist Markus Bönig meint nun einen Weg gefunden zu haben, wie man die Zahlung dieser Zwangsgebühren verhindern kann...

