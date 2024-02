Finanzexperte Bachheimer: Ministerin Gewessler gefährlicher für Energiepreise als Nahost-Krieg

Thomas Bachheimer begleitet AUF1 seit zwei Jahren als Interviewpartner und Wirtschaftskorrespondent. Seit der Chefökonom des Edelmetall-Handelshauses Goldvorsorge in Dubai lebt, gewinnt er völlig neue Einblicke in die arabische Welt und generell in Asien und Afrika. Einen besonderen Focus legt er dabei auf die Entwicklung der BRICS-Staaten, die er als erfolgreiches Gegenmodell zur US-Hegemonie sieht. Seinen letzten Heimatbesuch in Österreich nutzte Bachheimer um sich mit AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger ausführlich über aktuelle Fragen der globalen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen zu unterhalten.

An der EU und heimischen Politikern lässt er dabei kein gutes Haar... Quelle: AUF1