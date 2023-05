Nachrichten AUF1 vom 19. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Stefan Magnet zu „One Health“: Auch CO2 löst WHO-Katastrophenfall aus

+ Dr. Heinrich Fiechtner im AUF1-Gespräch: „Die Täter wollen ihre Untaten verschleiern“

+ Wird der Crash gezielt herbeigeführt – und droht ein totalitärer Überwachungsstaat?

+ Globalisten: Beeindruckende Teilnehmerliste beim 69. Bilderberg-Treffen in Lissabon

+ Abkühlung durch CO2: Fachleute zerpflücken unwissenschaftlichen Klima-Schwindel

+ Klima-Schwindel: Staatssender WDR agitiert gegen Einfamilienhäuser

+ Tödlicher Trans-Kult: Geschlechtsumwandlungen stellen für Jugendliche große Gefahr dar

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl in der Toskana im Spätfrühling

Kurzmeldungen:

+ Österreich: Stromkonzern verschenkt Millionen an Aktionäre

+ Drag Queen-Lesung auch in Zürich

+ Orientalisches Einkaufszentrum in Bottrop geplant

+ Schlepperkriminalität in Österreich explodiert

+ Fairdenken-Demo für Frieden und gegen WHO-Diktatur in Wien

Quelle: AUF1