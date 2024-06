Nachrichten AUF1 vom 20. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Die Polizei will es noch geheim halten... – Das verbotene Lied ist jetzt OFFIZIELL erlaubt

+ Philosoph Soufi-Siavash: „Wir brauchen wieder ein Europa der Vaterländer“

+ Woke total in Panik – So irre reagiert das Establishment, weil wir unsere Mannschaft lieben

+ Mit Augen voller Hass stiert Olaf Sundermeyer auf den AUF1-Reporter

+ Hinter der Schultür regiert die Faust – 25 Prozent mehr Gewalt in Niedersachsens Klassenzimmern

+ Sie quälten einen Deutschen – trotzdem müssen diese Afghanen und Syrer nicht in den Knast

+ Verfassungsschutz: Delegitimierer in Nadelstreifen

+ Aufmarsch in Schweden – In diesen Orten warten US-Soldaten bald auf den großen Krieg

+ Polizei völlig machtlos – Schweden im Würgegriff der Gangs

+ Lebensmittel für Deutsche nur noch am Dienstag – Jetzt ist der Chef der Tafel Sachsen plötzlich abgetaucht

+ Kaum ist es mal Sommer, droht Österreichs Bundesregierung schon wieder mit dem Hitzetod

Quelle: AUF1