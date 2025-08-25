Nachrichten AUF1 vom 25. August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Skandal um verschwiegenes Planspiel: EU probte Pandemie schon 2019

+ Planspiele zur Pandemie: Clade X, SPARS, Event 201

+ Anwalt von Mut-Arzt Habig: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!

+ Ohne Zustimmung der Eltern: Kinder „geimpft“ – Klage gegen US-Gesundheitsbehörde CDC

+ Zwei Drittel der Sozialhilfe-Empfänger in den Niederlanden sind Migranten

+ 625.000 Euro pro Kopf: Wie Migration unsere Sozialkassen plündert

+ 1.600 Gemeindewohnungen für Asylanten – Wiener warten weiter

+ Trump wieder im Kriegsmodus: 3.500 Marschflugkörper für Kiew

+ Arbeitsdienst für Senioren? AUF1 fragte nach – und niemand ist dafür

+ Ein Jahr nach Festnahme von Telegram-Gründer: keine Anklage, aber absurde Auflagen

+ Darum störten die Identitären Aktivisten das Söder-Interview

Quelle: AUF1