Nachrichten AUF1 vom 25. August 2025

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Skandal um verschwiegenes Planspiel: EU probte Pandemie schon 2019
+ Planspiele zur Pandemie: Clade X, SPARS, Event 201
+ Anwalt von Mut-Arzt Habig: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!
+ Ohne Zustimmung der Eltern: Kinder „geimpft“ – Klage gegen US-Gesundheitsbehörde CDC
+ Zwei Drittel der Sozialhilfe-Empfänger in den Niederlanden sind Migranten
+ 625.000 Euro pro Kopf: Wie Migration unsere Sozialkassen plündert
+ 1.600 Gemeindewohnungen für Asylanten – Wiener warten weiter
+ Trump wieder im Kriegsmodus: 3.500 Marschflugkörper für Kiew
+ Arbeitsdienst für Senioren? AUF1 fragte nach – und niemand ist dafür
+ Ein Jahr nach Festnahme von Telegram-Gründer: keine Anklage, aber absurde Auflagen
+ Darum störten die Identitären Aktivisten das Söder-Interview

Quelle: AUF1

