Nachrichten AUF1 vom 25. August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.
Dies sind die Themen:
+ Skandal um verschwiegenes Planspiel: EU probte Pandemie schon 2019
+ Planspiele zur Pandemie: Clade X, SPARS, Event 201
+ Anwalt von Mut-Arzt Habig: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!
+ Ohne Zustimmung der Eltern: Kinder „geimpft“ – Klage gegen US-Gesundheitsbehörde CDC
+ Zwei Drittel der Sozialhilfe-Empfänger in den Niederlanden sind Migranten
+ 625.000 Euro pro Kopf: Wie Migration unsere Sozialkassen plündert
+ 1.600 Gemeindewohnungen für Asylanten – Wiener warten weiter
+ Trump wieder im Kriegsmodus: 3.500 Marschflugkörper für Kiew
+ Arbeitsdienst für Senioren? AUF1 fragte nach – und niemand ist dafür
+ Ein Jahr nach Festnahme von Telegram-Gründer: keine Anklage, aber absurde Auflagen
+ Darum störten die Identitären Aktivisten das Söder-Interview
Quelle: AUF1