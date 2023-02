Nachrichten AUF1 vom 28. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Ramstein: Die Friedensbewegung vor der militärischen Schaltzentrale des US-Imperiums

+ Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel: „Menschen werden mit Softpowertechniken unbemerkt gelenkt“

+ Qualitäts-Standards bei mRNA-Injektionen unbekannt, meint Dr. Hannes Strasser

+ Friedensproteste: Es finden an vielen Orten Kundgebungen statt wie in Görlitz

+ Einwanderung bringt immer öfter Wohnungsverlust: Neue Ausquartierungen in Berlin

+ Klima-Wahnsinn: Öko-marxistischer Fanatismus kann nur an der Realität scheitern

+ Gerald Hauser (FPÖ) zu den Ausreden der Corona-Verantwortlichen: „Man wusste alles!“

+ Die gute Nachricht: "Novax" Djjokovic - ohne Spritze absolute Spitze

Kurzmeldungen:

+ USA anUmsturz in Ukraine beteiligt: Trump warnt vor Drittem Weltkrieg

+ Urteil: 2,5 Jahre Haft für Iraker nach Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale

+ Springer-Blatt beschimpft Friedensdemonstranten: „Lumpenpazifisten“

+ Ungarn schert aus Kriegsfront aus: Unterstützt Chinas Friedensplan

+ Floridas Gouverneur DeSantis beendet Disney-Autonomie

Quelle: AUF1