Nachrichten AUF1 vom 2. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Jan Nolte bei „Berlin Mitte AUF1“: „Die NATO ist ein geopolitisches Instrument der USA“

+ Kärnten: Kommt bei der Landtagswahl für die Systemparteien die nächste Klatsche?

+ Dr. Rüdiger Dahlke bei „Elsa AUF1“ über Insekten, Zorn und warum Corona auch Gutes brachte

+ EU: Im Auftrag des US-Imperiums – stellt Europa demnächst auf Kriegswirtschaft um?

+ Deutschland: „Feministische Außenpolitik“ – ein Versuch sich weltweit einzumischen

+ Österreich: Haimbuchner erwägt EMRK-Austritt – kann der Asyl-Missbrauch so gestoppt werden?

+ Wirtschaft: Geplanter Verschleiß – warum Produkte absichtlich früher kaputt gehen müssen

+ Die gute Nachricht: Nach Sturm der Entrüstung bringt Verlag unveränderte Ausgabe von Roald Dahl heraus

Kurzmeldungen:

+ Deutschland im LGBTQ-Endstadium: Transfrau im Finale von Miss Germany

+ Österreichische Lehrergruppierung fordert bezahlte Klimastreiks

+ Heilpraktiker sollen in Deutschland verboten werden

+ Ärztin in Untersuchungshaft wegen Maskenattesten

+ Gedenkveranstaltungen für Clemens Arvay in Wien und Graz

Quelle: AUF1